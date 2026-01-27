والي الخرطوم : الإحتفال بمرور 141 عام على تحرير الخرطوم من بوابة عبد القيوم له قيمة ودلالة

أكد الأستاذ أحمد عثمان حمزة والي ولاية الخرطوم أن الإحتفال بمرور 141 عام على تحرير الخرطوم من أمام بوابة عبد القيوم له قيمة ودلالة وقد تحررت الخرطوم من تمرد مليشيا الدعم السريع.

وقال الوالي الاثنين خلال الاحتفال من أمام البوابة بحضور وزير الثقافه والإعلام والسياحه الاستاذ خالد الاعيسر ووزير الثقافة والسياحة ولاية الخرطوم وعدد من المسؤولين ورموز المجتمع والطلاب ان الولاية بذلت مجهودات مقدرة في عملية صيانة البوابة لأنها أثر من الآثار السودانية المسجلة باليونسكو.

واضاف الوالي أن الإحتفال له وقع خاص وان هذا المعلم عمره تجاوز 135 عام أصابها ما أصابها من التدمير وقد بدأنا الترميم قبل الحرب.