مشروع لإعادة تأهيل محطات المياه بريفي كسلا وخشم القربة

بحث والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق خلال تراسه الاثنين الاجتماع المشترك بين محليتي ريفي كسلا وخشم القربة والخاص بمشروع إعادة تأهيل محطات المياه بالمحليتين والمنفذ عبر منحة من المفوضية السامية لشئون اللاجئين عبر منظمة اليونيسف، بحث سبل تنفيذ المشروع الذي سيعمل على معالجة اشكاليات المياه والمساهمة في استقرار تقديم الخدمة.

وتم خلال الاجتماع الذي تم بحضور لجان المياه بالمحليتين ــ تم التفاكر حول مسألة إدارة المياه عبر المجتمع المحلي ومجتمع اللاجئين.

وامن المجتمعون علي قيام ورشة عمل بحضور الشركاء من اليونسيف ومفوضية اللاجئين وهيئة مياه الشرب بالولاية والمجتمع المحلي ومجتمع اللاجئين يتم من خلالها مناقشة كيفية إدارة المشروع.

واوضح المدير التنفيذي لمحلية خشم القربة محمد طاهر شيبة ان المشروع تبلغ تكلفته على مستوى المحلية 11 مليون دولار ويمضي على قدم وساق وينفذ ضمن اتجاه الولاية نحو توطين الخدمات.