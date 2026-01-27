الإعيسر يهنئ تلفزيون السودان على تقديم العرض الرئيسي للأخبار من استديوهاته من أمدرمان

عاد تلفزيون السودان لتقديم العرض الرئيس للأخبار “أحداث اليوم” من استديوهاته الرئيسة بأم درمان، مساء أمس، بعد أن كان يُقدم في الفترة الماضية عبر نافذة.

وأكد وزير الثقافة والإعلام والسياحة والآثار أستاذ خالد الإعيسر أن هذه العودة تأتي تدشيناً عملياً للمرحلة الثانية من مراحل الانتقال المتدرج، ومتزامنة مع ذكرى تحرير الخرطوم، تأكيداً لتعافي مؤسسات الدولة وعودتها التدريجية إلى مواقعها الطبيعية.

وقال الإعيسر إن هذه العودة تمثل نصراً يتجدد، وصوتاً وطنياً ينهض من قلب العاصمة القومية، متحدياً الدمار والتخريب الذي خلفته الميليشيا، ومؤكداً أن الإعلام الوطني باقٍ وراسخ، يؤدي رسالته بثبات ومسؤولية.

وتقدم الإعيسر بالتهنئة الحارة والمخلصة بإسم وزارة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار لكل العاملين بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، بمختلف درجاتهم الوظيفية، على صبرهم وإخلاصهم وتفانيهم ومهنيتهم العالية، ومواصلتهم العمل في أقسى الظروف.

وقال “بهم تستمر الرسالة، وبهم ينتصر الوطن والشعب”.

سونا