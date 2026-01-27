بنك التنمية الأفريقي يرصد 379.6 مليون دولار للسودان

استعرض وزير المالية د. جبريل ابراهيم خلال لقائه د. صديق العبيد المدير التنفيذي بمجلس المديرين التنفيذيين ببنك التنمية الافريقى بمشاركة وكيل التخطيط ومدير عام التمويل الخارجي ومدير مؤسسات التمويل الدولية بمقر الوزارة ببورتسودان اليوم راهن الأداء الاقتصادي والتحديات التي تواجهه وأولويات المرحلة.

وتم التفاكر حول فرص الاستفادة من موارد التمويل المتاحة عبر نوافذ البنك المتنوعة وتعزيز علاقات التعاون المشترك وتعزيز التنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية المنفذة للمشروعات الممولة من البنك والتي تنفذ عبر طرف ثالث.

فيما أكد د. جبريل إبراهيم وزير المالية أهمية البنك كمصدر أساسي للتمويل في السودان بجانب البنك الدولي ، مؤكداً أهمية الاستفادة القصوى للسودان من نوافذ التمويل المتاحة بالبنك لتمويل التنمية وإعادة إعمار ما دمرته الحرب بالتركيز على مشروعات الخدمات الأساسية وإصحاح البيئة ، والطاقة الشمسية ، ومشروعات البنى التحتية ، من طرق قومية وقارية وسكك حديدية وتأهيل المطارات.

وأبان د. صديق العبيد أن البنك وضع تقديرات بحوالي 379.6 مليون دولار لتمويل مشروعات وفق أولويات حكومة السودان في قطاعات المياه ، الصحة ، والزراعة ليتم تنفيذها خلال الفترة 2026 – 2028م من موارد التجديد السابع عشر للصندوق الأفريقي للتنمية والارصدة المتبقية بالمشروعات التي تمت إعادة هيكلتها.

وكشف عن موافقة رئيس البنك على تحديث دراسة إعادة الإعمار بالتنسيق مع البنك الدولي وفق أولويات حكومة السودان .

كما تم الإتفاق على أهمية إنشاء منصة تنسيقية تضم كآفة المانحين لتعظيم الفوائد المرجوة من المشروعات الممولة والمنفذة عبر المانحين.

وفي إطار تعزيز أوجه التعاون مع البنك وحثّه على تكثيف دعمه لجهود التعافي وإعادة الإعمار في السودان، من المقرر أن يلتقي السيد وزير المالية بالسيد رئيس البنك الأفريقي للتنمية خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن د. صديق العبيد هو أحد خبراء وزارة المالية ، تم إختياره مديراً تنفيذياً بمجلس المديرين التنفيذيين ببنك التنمية الافريقي ممثلاً لدول غامبيا غانا وليبيريا وسيراليون والسودان منذ أغسطس من العام المنصرم.

سونا