البرهان يصل الدوحة

\u0631\u0626\u0640\u064a\u0640\u0633 \u0645\u062c\u0644\u0640\u0633 \u0627\u0644\u0633\u064a\u0627\u062f\u0629 \u064a\u0635\u0644 \u0627\u0644\u062f\u0648\u062d\u0629 \u0648\u0635\u0627\u062d\u0628 \u0627\u0644\u0633\u0645\u0648 \u0627\u0644\u0623\u0645\u064a\u0631 \u0627\u0644\u0634\u064a\u062e \u062a\u0645\u064a\u0645 \u064a\u0642\u064a\u0645 \u0644\u0647 \u0645\u0631\u0627\u0633\u0645 \u0627\u0633\u062a\u0642\u0640\u0628\u0627\u0644 \u0631\u0633\u0645\u064a\u0629 \u0641\u064a \u0627\u0644\u062f\u064a\u0648\u0627\u0646 \u0627\u0644\u0623\u0645\u064a\u0631\u064a.\r\n