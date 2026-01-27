سياسية

البرهان يصل الدوحة

2026/01/27
tamimburhan
البرهان والشيخ تميم

رئـيـس مجلـس السيادة يصل الدوحة وصاحب السمو الأمير الشيخ تميم يقيم له مراسم استقـبال رسمية في الديوان الأميري.

إنضم لقناة النيلين على واتساب


Promotion Content

أعشاب ونباتات           رجيم وأنظمة غذائية            لحوم وأسماك

2026/01/27