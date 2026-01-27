رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية .. وأمير دولة قطر يعقدان جلسة مباحثات ثنائية بشأن تقوية وتعزيز آليات التعاون المشترك

عقد السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان وحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر اليوم بالديوان الأميري جلسة مباحثات ثنائية تناولت مسار العلاقات السودانية القطرية وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

وأعرب رئيس مجلس السيادة عن شكره وتقديره لأمير دولة قطر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة مشيداً بمواقف دولة قطر المشرفة الداعمة للسودان ، مؤكداً حرص السودان على ترقية علاقات التعاون بين البلدين مشيراً إلى الروابط الأزلية التي تربط بين السودان ودولة قطر.

إلى ذلك رحّب سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني بفخامة رئيس المجلس السيادي والوفد المرافق، معربا عن أمله في أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز علاقات التعاون المشترك ودفعها إلى آفاق أرحب.