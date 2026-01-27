سياسية
بعد زيارة لدولة قطر – رئيس مجلس السيادة يعود للخرطوم
عاد السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان مساء اليوم إلى البلاد بعد زيارة ناجحة لدولة قطر استغرقت يوما واحدا.
وكان في استقباله بمطار الخرطوم الدولي ، عضو المجلس السيادي الفريق أول ركن ياسر العطا، وعدد من المسؤولين.
وكان سيادته قد أجرى خلال الزيارة مباحثات ثنائية مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وترقيتها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
سونا