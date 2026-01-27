بعد زيارة لدولة قطر – رئيس مجلس السيادة يعود للخرطوم

عاد السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان مساء اليوم إلى البلاد بعد زيارة ناجحة لدولة قطر استغرقت يوما واحدا.

وكان في استقباله بمطار الخرطوم الدولي ، عضو المجلس السيادي الفريق أول ركن ياسر العطا، وعدد من المسؤولين.