سياسية
كباشي يعانق كامل ادريس – فيديو
التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي نائب القائد العام الفريق أول الركن شمس الدين كباشي، الثلاثاء، د. كامل إدريس رئيس مجلس الوزراء.
وتلقى سيادته التهنئة من رئيس مجلس الوزراء بانتصارات القوات المسلحة والقوات المساندة لها في محاور القتال بجنوب كردفان وإقليم النيل الأزرق .
وقدم د. كامل إدريس تنويراً حول أداء الجهاز التنفيذي وسير عمل اللجان المعنية بتوفير الخدمات بالعاصمة القومية لتهيئة البيئة للعودة الطوعية لمواطني الولاية.
ووعد رئيس مجلس الوزراء بالعمل على تكثيف الجهود لتقديم الإسناد والخدمات الضرورية لمناطق جنوب كردفان المتاثرة بالحرب.
سونا