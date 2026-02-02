مركز الملك سلمان يبدأ إعادة تأهيل مستشفيات ولايات غرب السودان بالأجهزة والمعدات الطبية الحديثة

بدأ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ برنامج إعادة تأهيل المستشفيات الحكومية بولايات غرب السودان، بوصول شحنة من الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة إلى مستشفى أم روابة التعليمي بولاية شمال كردفان، في إطار دعم متكامل يستهدف تحسين الخدمات الصحية وتوفير بيئة علاجية آمنة ومستدامة.

وتقدّم مستقبلي قافلة الدعم بمدينة أم روابة المدير التنفيذي للمحلية، ومدير عام الشرطة، وممثل العون الإنساني، إلى جانب قيادات المنطقة، والمدير العام والمدير الطبي والكوادر الطبية بمستشفى أم روابة التعليمي ، وذلك عقب تدشين البرنامج رسميًا يوم الأحد الماضي بمدينة بورتسودان.

ويشمل برنامج دعم مركز الملك سلمان إعادة تأهيل المستشفيات الحكومية، وإنشاء محطات للأوكسجين، ومحطات للسقيا، وتأمين مولدات كهربائية لمحطات المياه والمستشفيات، إضافة إلى رعاية الأيتام، ضمن حزمة تدخلات إنسانية متكاملة تستجيب للاحتياجات الصحية الملحة.

ويُعد هذا الدعم بداية برنامج خاص تقدمه المملكة العربية السعودية، ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لصالح ولايات غرب السودان الثماني، بهدف تعزيز البنية التحتية الصحية ورفع كفاءة تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى.

ويأتي البرنامج ضمن مشروع إعادة تأهيل المستشفيات الحكومية بالسودان، الذي شمل حتى الآن (18) مستشفى في عشر ولايات، تمتد من وادى حلفا الى الدمازين ، ومن الولايات الشرقية الثلاث حتى أم روابة غربا ، مرورًا بولايات نهر النيل والخرطوم والجزيرة والنيل الأبيض.