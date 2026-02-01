قرار مصري جديد يخص آلاف السودانيين

أوقفت السلطات المصرية رحلات العودة الطوعية لنقل الأشقاء السودانيين إلى بلادهم عبر قطارات السكك الحديدية من القاهرة إلى أسوان منذ بداية العام الجاري 2026.

وأوضحت مصادر داخل هيئة السكة الحديد التابعة لوزارة النقل والمواصلات المصرية، أن رحلات نقل السودانيين التي كانت تنطلق من محطة رمسيس بالقاهرة إلى أسوان، انتهت بنهاية العام الماضي وتحديدا في 31 ديسمبر 2025.

ورجحت المصادر التي نقل عنها موقع “القاهرة 24” المصري، أن يتم استئناف رحلات العودة الطوعية في وقت لاحق من العام الجاري بالتنسيق مع مسؤولي المبادرة الطوعية بالسفارة السودانية.

وأضافت المصادر أن هذه الخطوة تأتي ضمن جدولة تشغيلية لنقل السودانيين إلى وطنهم، مع دراسة توقيتات مناسبة لاستئناف الرحلات بما يتوافق مع حركة القطارات وخطط الهيئة التشغيلية، واستمرارًا للدور المصري الداعم للأشقاء السودانيين.

وأشارت المصادر إلى أن هيئة السكة الحديد نجحت في تنفيذ 44 رحلة ضمن مشروع العودة الطوعية للأشقاء السودانيين، وذلك من محطة مصر برمسيس إلى محطة السد العالي بأسوان ثم نثلهم إلى السودان، لافتًا إلى أن إجمالي عدد المستفيدين من هذه الرحلات وصل بنهاية العام الماضي إلى نحو 43 ألف راكب.

وانطلق مشروع العودة الطوعية المجانية للسودانيين من مصر في يوليو 2025، كرد فعل إنساني على الحرب الأهلية في السودان التي بدأت في أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والتي أدت إلى نزوح ملايين السودانيين، منهم أكثر من مليون شخص إلى مصر حسب إحصاءات رسمية وتقارير منظمات دولية مثل UNHCR حتى 2025.

ونفذت الرحلات بالتعاون بين الحكومة المصرية ومنظومة الصناعات الدفاعية السودانية الجهة الممولة والمنظمة للمشروع من الجانب السوداني، وشملت الرحلة قطارا خاصا مجانيا من القاهرة إلى أسوان ثم نقل بري أو نهري عبر الحدود إلى وادي حلفا بالسودان.

