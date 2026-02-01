إجازة إدخال أكثر من 18 ألف أسرة بالجزيرة في مظلة التأمين الصحي ضمن شرائح الدعم الإجتماعي

أعلنت الأستاذة نادية الزبير أحمد مدير التغطية السكانية بالصندوق القومي للتأمين الصحي فرع ولاية الجزيرة عن إكتمال إدخال بيانات ما يقارب 18 ألف أسرة من 23,340 أسرة أُجيزت كشوفاتها عبر ديوان الزكاة ضمن مشروع إعادة إستهداف شرائح الدعم الإجتماعي الممول من الزكاة.

وبيّنت مدير التغطية السكانية في تصريح أن إدارتها نفذت تدخلات نوعية لتوسيع نطاق التغطية شملت الحرفيين والمغتربين وطلاب التعليم العالي.

وأشارت للترتيبات الجارية لتقديم الخدمة الطبية لطلاب جامعة الجزيرة داخل المجمعات السكنية .

سونا