الخلية الأمنية المشتركة بالنيل الأبيض تعلن جاهزيتها لحماية أمن الولاية

أكد الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى والي ولاية النيل الأبيض اهتمام حكومته بتعزيز العملية الأمنية وتقديم الدعم اللازم لها، وأشاد بالأدوار الكبيرة التي تقوم بها القوات المسلحة والقوات المساندة في تحقيق الأمن والاستقرار .

جاء ذلك خلال مخاطبته بأمانة حكومة الولاية بربك اليوم قوات الخلية الأمنية المشتركة بالولاية ، والتي رفعت التمام للسيد الوالي معلنة جاهزيتها الكاملة للتصدي لكافة المهددات الأمنية والظواهر السالبة بجميع محليات الولاية، بحضور الأستاذة فاطمة الحاج الطيب وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة، والأستاذ الصادق محمد عثمان الأمين العام لحكومة الولاية .

ودعا الوالي الخلية الأمنية لمضاعفة الجهود في حماية ظهر القوات المسلحة والأجهزة النظامية الأخرى ومحاربة الظواهر السالبة ومكافحة الخلايا النائمة وكل ما يهدد أمن واستقرار الولاية، وأعرب عن رضاه التام عن أداء الخلية واكد دعمه المستمر لها .

من جانبه أعلن المقدم الوسيلة مصطفى عبدالله قائد الخلية الأمنية المشتركة بالولاية جاهزية قواته لتنفيذ كافة المهام المتعلقة بالأمن الداخلي.

واكد حرص الخلية على بسط الأمن، وطمأن المواطنين بالحفاظ على الأمن والاستقرار في جميع محليات الولاية .

سونا