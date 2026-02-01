كامل ادريس يمتدح دور جماعة أنصار السنة المحمدية في مجال الدعوة وتزكية النفوس وتربية أجيال المستقبل

زار معالي السيد رئيس الوزراء بروفسير كامل إدريس ظهر السبت المركز العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بالخرطوم رافقه خلالها السيد مستشار رئيس الوزراء السفير بدرالدين الجيعفري والسيد رئيس المجلس الأعلى للسلم الإجتماعي الأستاذ النور الشيخ النور حيث كان في استقبالهم بمقر المركز السيد نائب الرئيس العام لجماعة أنصار السنة المحمدية د.كامل عمر البلال.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة لقاءات العودة والتعافي الوطني التى يُنظمها المجلس الأعلى للسلم الإجتماعي.

وأثنى معالي السيد رئيس الوزراء خلال مخاطبته جمع من المشايخ والائمة والدعاة على الدور التاريخي والمجتمعي الفاعل الذي لعبته جماعة أنصار السنة المحمدية في تهيئة المناخ للمصالحات المجتمعية والاستشفاء الوطني.

وامتدح سيادته دور جماعة أنصار السنة في مجال الدعوة وتزكية النفوس وتربية أجيال المستقبل.

واوضح بروفيسور كامل أن البلاد تواجه حربا وجودية وعالمية تستهدف مقدراتها ومواردها، واضاف “بفضل الله القوات المسلحة أمسكت بزمام المبادرة وحققت انتصارات متواصلة في محاور القتال المختلفة”.