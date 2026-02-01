والي الجزيرة يخاطب بالفرقة الأولى مشاة تخريج المتدربين في دورة المسيرات

عبر الأستاذ الطاهر إبراهيم الخير والي ولاية الجزيرة لدى مخاطبته صباح اليوم بقيادة الفرقة الأولى مشاة بمدني تخريج دورة تدريب المسيرات عن سعادته بتخريج هذة الكوكبة المتميزة بتلقي التدريب النوعي والمتقدم داعياً لمزيد من التدريب والتأهيل ليصبح الخريجين مدربي مدربين (TOT) لتدريب شباب الولاية .

من جانبه لفت اللواء الركن عوض الكريم علي سعيد قائد الفرقة الأولى مشاة لأهمية الدورة معلناً أن شعار الفرقة الأولى مشاه للمرحلة المقبلة (التدريب والتاهيل ورفع القدرات) متعهدا بتسخير كافة الإمكانيات للتدريب .

فيما كشف المقدم زين العابدين علي مدير مركز تدريب الفرقة الأولى مشاة أن الدورة ضمت كوكبة من القوات المسلحة وقوات الشرطة وقوات جهاز المخابرات والمقاومة الشعبية تلقوا دورة في مجال المسيرات مشيداً بكل من ساهم في إنجاح الدورة .

وأعلن النقيب مهندس محمد الطاهر محمد أحمد مشرف الدورة أن الدورة إستمرت 21 يوماً وإستهدفت 64 دارسا تلقوا تدريبا على كل أنواع المسيرات الاستطلاع والتشويش .

سونا