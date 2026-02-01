بدعم من مركز الملك سلمان تدشين معدات طبية وعربات نقل دم جوالة بالشمالية

دشّن أمين عام حكومة الولاية الشمالية،المكلف الأستاذ محجوب محمد سيد أحمد، اليوم برئاسة وزارة الصحة، المعدات والآليات الطبية وعربات نقل الدم الجوالة بالولاية، المقدمة بدعم من مركز الملك سلمان وذلك بحضور وزير الصحة بالولاية الدكتور ساتي حسن ساتي وعدد من الوزراء والمسؤولين.

وأكد الأمين العام خلال التدشين أن الولاية الشمالية حققت جملة من الإنجازات خلال العام الماضي، مشيرًا إلى وجود عدد من البشريات خلال العام الجاري، من بينها توزيع المعدات والآليات الطبية على المستشفيات، وإنشاء مصانع للأكسجين بمحليتي الدبة وحلفا.

وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الصحة الولائية، مؤكدًا أنها أصبحت رقمًا مهمًا في تقديم الخدمات الصحية، كما تقدم بالشكر لوزير الصحة الاتحادي بروفيسور هيثم محمد إبراهيم لوقوفه المستمر مع الولاية ودعمه لمواطنيها.

كما عبّر أمين عام حكومة الولاية عن تقديره للعاملين ببنك الدم، لما بذلوه من جهود كبيرة منذ اندلاع الحرب، مثمنًا في ذات الوقت دعم حكومة المملكة العربية السعودية وشعبها، وما قدموه من إسناد للشعب السوداني.

سونا