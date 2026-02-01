السودان والهند تبحثان تعزيز الشراكة في الصناعة والتجارة

إلتقى وزير الخارجية والتعاون الدولي السبت بوزير التجارة والصناعة الهندي السيد بيوش قويال، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الهندية نيودلهي.

وبحث اللقاء أوجه التعاون بين الهند والسودان في المرحلة المقبلة، وأكد الوزير تطلع السودان إلى شراكة حقيقية فاعلة مع الهند في القطاعات التي تمثل أولوية للسودان خصوصاً في مرحلة إعادة الإعمار، وعلى رأسها قطاعات الصحة والتصنيع الدوائي، الزراعة، الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتعدين .

وقدم سيادته تنويراً للوزير الهندي حول جهود حكومة الأمل ورؤية إعادة الإعمار في السودان الهادفة إلى الدخول في شراكات استراتيجية مع الدول الرائدة في مجال الصناعات المختلفة عل غرار الهند، مؤكدا أن السودان ينظر إلى الهند كشريك مثالي في هذه المجالات.

وأكد سيادته رغبة السودان الجادة في خلق شراكة حقيقية مع الهند عبر نقل التجربة الهندية وتوطين الصناعات ونقل التكنولوجيا.

بدوره أكد وزير التجارة والصناعة الهندي استعدادهم للتعاون مع السودان في المجالات التي أشار اليها السيد الوزير، ودعا الى الشروع مباشرة في تبادل مقترحات العمل المشترك والمشروعات التي يرغب الجانبان في العمل فيها معا. مبديا تفهم بلاده لما يمر به السودان والحاجة الى خلق الشراكات التنموية والاقتصادية الفاعلة.

وجدد حرصهم على التعاون مع السودان من منطلق العلاقات الأزلية بين البلدين والحرص الهندي على التعاون مع دول الجنوب وتحديداً دول القارة الأفريقية.

تم في نهاية الاجتماع الاتفاق على الشروع الفوري في تكوين لجنة فنية مشتركة بين البلدين توكل اليها بحث التفاصيل الفنية اللازمة لتطوير الشراكة الصناعية والاقتصادية بين البلدين في المجالات التي تم تحديدها.

وأكد الوزير الهندي أنهم سيتابعون باهتمام هذا المقترح وتنفيذه بمشاركة الجهات المختصة ووزارتي الخارجية في البلدين.