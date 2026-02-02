والي نهر النيل يعلن إنشاء مدينة صناعية للشباب

أعلن الدكتور محمد البدوي عبدالماجد أبو قرون والي ولاية نهر النيل عن إنشاء مدينة صناعية للشباب، مشيرًا إلى أن الشباب هم ركيزة المستقبل وسند الوطن وقلبه النابض في أوقات الشدة والرخاء معا.

وقال خلال مخاطبته اليوم بقاعة الميناء البري بعطبرة المؤتمر القومى الأول لمعالجة قضايا الشباب في الفترة من 31 يناير الى 3 فبراير المقبل تحت شعار الشباب يتحدى الصعاب بعزم بناء وأصالة انتماء برعايته ووزير الشباب والرياضة الاتحادي وبمشاركة وزراء الشباب والرياضة بالولايات وتشريف دكتور معتصم محمد صالح وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية.

قال الوالي إن هذا المؤتمر ينعقد فى مرحلة مفصلية تتطلب الوعي والثبات وتحمل المسؤولية وتقديم المصلحة العامة على كل اعتبار، مضيفا أن شباب السودان عامة وولاية نهر النيل خاصة قد اثبتوا أنهم قدر التحدي فى معركة الكرامة التي يقودها السودان دفاعا عن سيادته وأمنه واستقراره.

وأشار الى دور الشباب في الإسناد والتطوع وتماسك المجتمع وتأمين الخدمات وحماية الجبهة الداخلية وتماسك المجتمع.

وأكد الوالي اهتمامهم بشريحة الشباب بتوجيه المؤسسات بالولاية على أن تضع الشباب فى صدارة التخطيط والتنفيذ وتهيئة البيئة المناسبة لهم للابتكار والابداع، مضيفا أن الشباب هم الاستثمار الحقيقي والمستدام.

وأكد الوالي دعمهم للتعدين المنظم والآمن الذي يسهم في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى مايترتب من مضار للتعدين العشوائي.

وقال إن الولاية شرعت في تنفيذ برامج توعوية شاملة لتبصير الشباب بمخاطر المواد المستخدمة في التعدين.

وأوضح أن المخدرات حرب صامته تستهدف العقول بجانب آثارها المجتمعية السالبة والتهديد الأمني والاقتصادي، مضيفا أنها من أخطر التحديات التى تواجه الشباب، مؤكدًا أن المعالجة من هذه الافة لاتقتصر على الجانب الأمني فقط بل على الجانب الصحي والاجتماعي والمتابعة اللصيقة للأبناء من أجل المحافظة عليهم.