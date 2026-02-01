حكايات من حياة محمد هنيدى كوميدية أكثر من أفلامه.. جدته بامبة والتانية خضرا

يتزامن، اليوم الأحد، الأول من شهر فبراير مع عيد ميلاد النجم محمد هنيدى الذى يعد أحد أهم الممثلين بالسينما المصرية والعربية ممن لهم جماهيرية كبيرة بفضل خفة دمه، والتى لا تنفصل عن حياته الشخصية الممتلأة بالمواقف الكوميدية على حد وصفه مثلما يظهر في حكاياته عن طفولته بالبرامج التليفزيونية الذى حل فيها ضيفاً.

قصة دخوله نادى الزمالك

دوماً ما أكد هنيدى عشقه لنادى الزمالك مؤكداً أنه التحق به في الطفولة، وحلم أن يكون لاعباً بين صفوفه، أيضاً دوماً ما يحرص على التفاعل مع متابعيه عبر السوشيال ميديا بتشجيعه للزمالك عبر كوميكسات عديدة جعلته محل ترقب للزمالكاوية و الأهلاوية معاً.

جدته اسمها بامبة والتانية خضرا

البداية من اسمى جدتيه مثلما ذكر ببرنامج sold out مع الإعلامى محمود سعد حينما قال: جدتى اسمها خضر والتانية اسمها بمبة، وكنت أجلس معهما دائماً، ولم أكن أعلم وقتها حينما أستمع لحكاياتهما أن ذلك سيفيدنى بصورة كبيرة حينما أكبر، بعدما خزنت فى ذاكرتى مخزونا من الحكايات والحواديت ساعدتى بالشخصيات الذى نفذتها”.

قصة محاولة الالتحاق بكلية الشرطة

ذكر هنيدى أثناء استضافته ببرنامج منى الشاذلى أنه حاول الالتحاق بكلية الشرطة، إلا أنه فشل منذ اللحظة الأولى قائلاً بطريقته الساخرة: “كنت أقصر شاب بين المتقدمين للالتحاق بالكلية”.

