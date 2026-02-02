السودان وتركيا يبحثان شراكة استراتيجية لإعادة بناء البنية التحتية وقطاع النقل

بحث وزير البنى التحتية والنقل الاستاذ سيف النصر التجاني هارون سبل تعزيز التعاون المشترك مع الجانب التركي في مجالات البنية التحتية وقطاع النقل، وذلك خلال لقائه اليوم بسفير جمهورية تركيا لدى السودان السفير الفاتح يلدز، بحضور مدير عام هيئة الموانئ البحرية مهندس مستشار جيلاني محمد جيلاني.

وأكد الوزير متانة العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى أهمية بناء شراكات فاعلة خلال المرحلة المقبلة لإعادة تأهيل وتحديث قطاعات النقل، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. وأوضح أن السودان يعوّل على الخبرات التركية في تطوير الموانئ، والنقل البحري والنهري، والطرق، والسكك الحديدية، والطيران المدني.

وأشار إلى أن ميناء بورتسودان يمثل شريانًا حيويًا يربط السودان بالعالم، مما يجعل تطويره أولوية وطنية، مشيدًا باتفاقيات التوأمة بين الموانئ السودانية والتركية، ودورها في نقل الخبرات والتقنيات الحديثة وتعزيز حركة التجارة وفتح خطوط منتظمة لنقل الحاويات بين البلدين.

من جانبه، أكد السفير التركي أهمية التعاون بين الموانئ في دعم التبادل التجاري، لافتًا إلى الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها السودان ليكون مركزًا لوجستيًا مهمًا في المنطقة، خاصة في خدمة دول الجوار عبر ربط الميناء بشبكات النقل الداخلي.

وفي قطاع الطيران، أوضح الوزير استمرار التعاون مع الجانب التركي في تأهيل وتطوير المطارات السودانية، مشيرًا إلى تسيير الخطوط الجوية التركية لرحلاتها منذ سبتمبر الماضي، مع توجه للتوسع مستقبلًا، لا سيما في مطاري بورتسودان والخرطوم، كما كشف عن خطط لتوسعة مدرج مطار الخرطوم وزيادة طاقته الاستيعابية، بدعم فني من الجانب التركي وبالتنسيق مع منظمة الطيران المدني الدولي.

كما تناول اللقاء أهمية تحديث شبكة السكك الحديدية لدعم حركة الصادرات والواردات وربط الميناء بالداخل ودول الإقليم، مع خطط لإحياء مسارات حيوية تعزز التكامل بين وسائل النقل المختلفة.

وشدد الوزير على حرص الحكومة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومعالجة العقبات أمام المستثمرين، مؤكدًا ترحيب السودان بالشركات التركية للمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار، انطلاقًا من موقع السودان كبوابة لإفريقيا ونقطة ربط محورية في المنطقة.

وفي ختام اللقاء، تسلّم الوزير دعوة رسمية من نظيره وزير النقل التركي للمشاركة في مؤتمر قطاع النقل المزمع انعقاده في تركيا خلال الفترة 11–12 فبراير، في خطوة تعكس عمق الشراكة بين البلدين وتفتح آفاقًا أوسع للتعاون في مجالات النقل والبنية التحتية.

سونا