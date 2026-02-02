نائب مدير جهاز المخابرات العامة يبدأ زيارة للشمالية

وصل إلى مروي اليوم نائب مدير جهاز المخابرات العامة، الفريق الركن عباس محمد بخيت، في زيارة تفقدية للولاية الشمالية حيث كان في استقباله قائد الفرقة 19 مشاة مروي، اللواء الركن طارق سعود، إلى جانب رؤساء الشعب وقادة الوحدات. والعميد عمر مصطفي مدير جهاز الأمن والمخابرات بالولاية الشمالية .

وشهدت الزيارة مراسم استقبال رسمية، تلتها جلسة تنوير شاملة حول مجمل الأوضاع الأمنية في المنطقة، استعرضت خلالها الجهود التي تبذلها الفرقة لتعزيز الأمن والاستقرار وتأمين المواطنين في الولاية الشمالية.

وأكدت الزيارة على أهمية التنسيق المحكم بين الأجهزة الأمنية المختلفة في سياق معركة الكرامة، وتعزيز التعاون المشترك لضمان استتباب الأمن في البلاد وتحقيق السلامة والاستقرار للمواطنين.

وتعكس هذه الزيارة حرص القيادة العسكرية والأمنية على ترسيخ الشراكة الاستراتيجية بين القوات المسلحة وجهاز المخابرات العامة، بما يسهم في تعزيز جاهزية القوات لمواجهة التحديات الأمنية والعمل المشترك في حماية الوطن والمجتمع.

سونا