نائب والي نهر النيل يؤدي واجب العزاء لأسرة الشهيد معاوية باشري

أدى نائب والي ولاية نهر النيل، وزير الثقافة والإعلام والاتصالات الأستاذ مصطفى محمد عثمان الشريف، يرافقه المدير التنفيذي لمحلية عطبرة الأستاذ محمد عباس رحمة اليوم، تقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد معاوية عثمان باشري بمنطقة الجول بالضفة الغربية لمحلية بربر.

ونقل الأستاذ مصطفى الشريف تعازي السيد والي ولاية نهر النيل وحكومة الولاية لأسرة الشهيد مؤكداً أن الشهيد باشري يمثل نموذجاً لأهل الصدق الذين استجابوا لنداء القائد دفاعاً عن الوطن وعقيدته، مبيناً أن ولاية نهر النيل قدمت أكثر من 800 شهيد في معركة الكرامة.

وأكد سيادته أن القوات المسلحة والقوات المساندة لها تمضي من نصر إلى نصر في كافة المحاور مشدداً على أن المؤامرة التي استهدفت السودان لن تنال من عضد الشعب ووقفته الصلبة خلف قيادته.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لمحلية عطبرة، الأستاذ محمد عباس رحمة، أن المليشيا المتمردة استهدفت المواطن في ممتلكاته وعرضه، مشيراً إلى أن كافة محليات الولاية تقف سداً منيعاً في مواجهة المعتدين وأدوات المخططات الخارجية.

إلى ذلك، تحدث ممثل أسرة الشهيد، معدداً مناقب الفقيد وتضحياته، مبيناً أن الشهيد معاوية لبى نداء الوطن رغم تقاعده، حيث قضى شهيداً في محاور القتال بكردفان، مؤكداً أن مسيرة أهل السودان ماضية بالمال والنفس حتى تطهير البلاد من دنس التمرد.

سونا