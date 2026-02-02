المدير التنفيذي لمحلية شندي يؤكد أن استراتيجية المحلية للعام 2026 توفير الخدمات هههه

أكد المدير التنفيذي لمحلية شندي الأستاذ الحاج بله أحمد سومي أن استراتيجية المحلية للعام 2026 توفير خدمات التعليم والصحة والمياه والطرق والكهرباء وتحسين الاتصالات.

وأكد خلال لقائه اليوم بمواطني منطقة القهيد الخلوات التزام حكومته بتهيئة البيئة الدراسية وتوفير الإجلاس المدرسي لطلاب المنطقة ودعم ميز المعلمين ومعالجة نقص المعلمين.

وأضاف سيادته أن خدمات الرعاية الصحية الأولية وتوفير الأدوية والعلاج المجاني وتوفير الطاقة الشمسية للمركز الصحي وخدمات المياه تمثل أولوية قصوى للمحلية باعتبارها حقوقاً واجبة التنفيذ.

وأشاد المدير التنفيذي بالدور الوطني لمواطني المناطق الشرقية من دعم للقوات المسلحة وتسيير قوافل الدعم والإسناد لها.

فيما عبر مواطنو منطقة القهيد الخلوات عن شكرهم وتقديرهم لمحلية شندي واهتمامها بتوفير الخدمات بالمناطق الشرقية مؤكدين جاهزيتهم وتعاونهم مع المحلية في كافة المجالات.

سونا