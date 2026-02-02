والي النيل الأبيض يتفقد طريق كوستي–الزليط–النعيم الزراعي ويؤكد اكتماله قبل الخريف

وقف الفريق الركن قمر الدين محمد فضل المولى والي ولاية النيل الأبيض، اليوم على سير العمل بطريق كوستي–الزليط–النعيم الزراعي (المرحلة الأولى) بطول (51) كيلومتراً، والذي تنفذه شركة زادنا العالمية للاستثمار.

ورافق الوالي في الزيارة المهندس يوسف أحمد فضل المولى وزير البنى التحتية والتنمية العمرانية المكلف بالولاية، والمهندس أكرم الجزولي مدير إدارة البنى التحتية، حيث اطلع الوفد على مراحل التنفيذ ومستوى التقدم في الأعمال.

وأكد والي النيل الأبيض في تصريح حرص حكومة الولاية على استكمال مصفوفة الطرق الداخلية التي انتظمت محليات الولاية، واشار إلى أن الطريق يمثل أهمية كبيرة في ربط مناطق الإنتاج الزراعي بأسواق الولاية، وأوضح أن الزيارة هدفت للاطمئنان ميدانياً على سير التنفيذ وضمان اكتمال الأعمال قبل حلول فصل الخريف لتسهيل حركة مواطني محلية السلام وربطها ببقية محليات الولاية.

من جانبه أكد المهندس يوسف أحمد فضل المولى أن العمل بالطريق يسير بوتيرة متسارعة في جميع محاوره، وقال إن الشركة المنفذة أكدت اكتمال أعمال المرحلة الأولى قبل دخول فصل الخريف المقبل.

