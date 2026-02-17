رئيس مجلس السيادة الانتقالي يشرف اليوم الختامي لمعرض شتلة للزهور بالخرطوم

شرف السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، الاثنين، فعاليات اليوم الختامي لمعرض شتلة للزهور وذلك بحدائق مارينا بالخرطوم.

وحيا الفريق أول ركن البرهان مواطني الخرطوم الذين عادوا واستقروا في ديارهم بعد طرد مليشيا التمرد من ولاية الخرطوم.

وأعرب رئيس المجلس السيادي عن تقديره لمجهودات القائمين على أمر تنظيم هذا المعرض باعتبار أنه أسهم في إعادة المنطقة لسابق عهدها والتي كانت متنفسا ومكانا للترفيه لأهل الخرطوم، معربا عن أمله في أن تشهد المناطق الأخرى مثل هذه البرامج حتى تسهم في تعزيز الاستقرار وتقوية اللحمة الوطنية بين أبناء الوطن.

سونا