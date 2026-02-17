مدير عام الإنتاج بسنار يقف على سير العمل بشركة الخياري للخدمات الزراعية

وقف مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية سنار الوزير المكلف باشمهندس نورالدين داؤود موسى اليوم على سير العمل بشركة الخياري للخدمات الزراعية واستمع داؤود إلى مجمل تفصيل العمل بشركة الخياري ودور الشركة في تقديم الخدمات الزراعية على مستوى الولاية والوقوف على جوانب الضعف والقوة للشركة، مؤكدا سعيهم لتطوير الشركة لتقوم بدورها على أكمل وجه.

من جانبه قدم مدير شركة الخياري للخدمات الزراعية باشمهندس محمد عباس شرحا وافيا عن أعمال الشركة ودورها في تطوير الزراعة باستخدام التقانات الحديثة فضلا عن تقديم الدعم الفني للمزارعين، معربا عن شكره لمدير عام الإنتاج لزيارته لمقر الشركة ووقوفه على تحديات العمل.

سونا