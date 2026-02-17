الحجر الصحي القومي – قطاع البحر الأحمر يستعرض خطة التصدي لفيروس ماربورغ بنقاط الدخول

استعرض الحجر الصحي القومي بقطاع البحر الأحمر خطة التصدي ومنع دخول فيروس ماربورغ عبر المنافذ الجوية والبحرية، خلال لقاء تنويري ببورتسودان، تناول الإجراءات المنفذة بين نوفمبر 2025 ويناير 2026.

وأوضح العرض تعزيز أنظمة الرصد والاكتشاف المبكر، ورفع درجة التأهب، وتطبيق الاشتراطات الصحية بمطار بورتسودان والموانئ، إلى جانب التنسيق مع إدارة الطوارئ الصحية وتفعيل نظام التقرير الصفري لضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ.

وأشادت مدير عام قطاع الصحة بالولاية، د. أحلام عبد الرسول، بجهود الحجر الصحي، مؤكدة التزام الوزارة بتنفيذ التوصيات وتعزيز الشراكات، فيما ثمّن مدير الحجر الصحي القومي د. الفاتح ربيع دور القطاع في حماية البلاد، مؤكداً أهمية استمرار التنسيق.

كما أكد مدير الحجر الصحي بالبحر الأحمر د. أحمد درير أن العمل تم بتكامل بين الجهات حتى إعلان انحسار الوباء بإثيوبيا.

وشهد اللقاء تكريم عدد من الكوادر والجهات تقديراً لجهودها في تنفيذ التدابير الوقائية وحماية البلاد من الفيروس.

سونا