ممثل والي البحر الأحمر والسفير الكويتي يدشنان سلة رمضان لسبع ولايات متأثرة بالحرب

دشّن ممثل والي البحر الأحمر الأستاذ فتح الله الحاج، وسفير دولة الكويت لدى السودان فهد مشاري الظفيري، ورئيس جمعية العون المباشر الكويتية، بمدينة بورتسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر، دشنوا مشروع سلة رمضان الذي يستهدف (7) ولايات متأثرة بالحرب.

وأكد ممثل الوالي أن دولة الكويت ظلت سبّاقة في تقديم العون للسودانيين، مشيراً إلى أن الدعم الغذائي الحالي ليس الأول من نوعه، إذ سبقته إمدادات طبية وأدوية ومشروعات في مجال المياه بولاية البحر الأحمر، مثمناً استمرار وقوف الكويت إلى جانب الشعب السوداني في هذه المرحلة.

من جانبه أوضح السفير الكويتي أن المشروع يشمل توزيع (11) ألف سلة غذائية تكفي لنحو (80) ألف مستفيدا، مبيناً أن السلة تحتوي على دقيق القمح، والعدس، والزيت، إلى جانب مشمعات وبطاطين، وتكفي احتياجات الأسرة لمدة (40) يوماً اعتباراً من الأول من رمضان، وتهدف إلى دعم الأسر المتضررة من الحرب وتخفيف الأعباء المعيشية عنها.

من جهته قال المدير العام لجمعية العون المباشر الكويتية، عبد الصمد، إن الكويت ظلت تدعم الشعب السوداني منذ اندلاع الحرب، مؤكداً أن هذه المبادرة تأتي تحت شعار (الكويت بجانبكم)، مشيداً بتعاون حكومة ولاية البحر الأحمر خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن الأيام المقبلة ستشهد توزيع سلال غذائية عبر الهيئة الإسلامية العالمية، لافتاً إلى عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين السوداني والكويتي.

سونا