افتتاح مركز تنمية المرأة بالحصاحيصا بعد إعادة تأهيله بدعم أممي

افتتح والي ولاية الجزيرة المكلف، الأستاذ مرتضى إسماعيل البيلي، اليوم مركز تنمية المرأة بحي الصداقة بمدينة الحصاحيصا، عقب إعادة تأهيله بواسطة منظمة كافا للتنمية بدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي، ضمن مشروع الاستجابة للعنف المبني على النوع الاجتماعي.

ودعا الوالي إلى تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ قيم التكافل بما يسهم في حماية المرأة واستقرار المجتمع.

وأوضح مدير منظمة كافا بالولاية، إبراهيم رضوان، أن المركز يقدم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والصحي والسند القانوني، ويسهم في تعزيز التعايش السلمي.

وأكد مدير عام وزارة الصحة بالولاية، د. أسامة عبد الرحمن الفكي، ووزير الرعاية الاجتماعية، ياسر خضر نصار، أهمية دعم مراكز تنمية المرأة وتفعيل دورها في الإرشاد ورتق النسيج الاجتماعي، فيما دعا ممثل الحي إلى تعزيز الشراكات لتوسيع خدمات المركز.

سونا