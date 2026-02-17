تدشين برنامج الدعم النقدي المباشر لـ(3500) مستفيد بمحلية السوكي

دشّنت محلية السوكي اليوم برنامج الدعم النقدي المباشر لـ(3500) مستفيد، بحضور المدير التنفيذي للمحلية عبدالله محمد البشير ووفد الولاية.

وأكد المدير التنفيذي أن البرنامج يهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية وتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين استقرار الأسر، مطالباً بزيادة مخصصات الدعم لمقابلة الاحتياجات المتزايدة.

من جانبه، أوضح مدير قطاع التنمية بولاية سنار ماجد فضل الله أن الولاية تعمل على توسيع مظلة الدعم للفئات الضعيفة، مشيراً إلى خطة لتحويل البرنامج تدريجياً إلى مشروعات إنتاجية خلال 2026، مع استهداف إدخال (10) آلاف مستفيد بمحليات الولاية .

