مجلس رعاية الطفولة بكسلا يحتفل باليوم العالمي لمناهضة تشويه الأعضاء التناسلية للاناث

احتفل مجلس رعاية الطفولة بولاية كسلا، بالشراكة مع المنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة والشركاء الوطنيين، باليوم العالمي لمناهضة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، تحت شعار: «الالتزام والاستدامة شرط أساسي لإنهاء هذه العادة الضارة بحلول 2030»، بمسرح فندق الطريفي وبمشاركة واسعة من الشباب.

وشمل الاحتفال معرضاً مصاحباً يبرز جهود الحد من ختان الفتيات والبرامج التوعوية لتغيير السلوك المجتمعي، مع التركيز على الجوانب الصحية الإيجابية. واستعرضت ممثلة المجموعات الشبابية، المهندس ريل هاشم الطيب، أنشطة توعية المجتمع ومناصرة حقوق الأطفال بالتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات المختلفة.

كما قدمت الأستاذة عفاف أحمد عثمان، ممثلة الرعاية الاجتماعية، ورقة عن المخاطر الصحية والنفسية لممارسة العادات الضارة، مؤكدة تنفيذ استراتيجية متكاملة مدعومة بالقوانين وشبكات الحماية. وأكدت ماجدة عبد الله من منظمة بلان العالمية أهمية دور الشباب في إدارة المعرض واستمرار دعم المنظمة لحملات التوعية بالولاية.

الأمين العام لمجلس رعاية الطفولة، وجدان تاج السر، شددت على دعم المجلس للجهود الرامية للحد من ختان الإناث وزواج القاصرات، فيما أكد ممثل وزير التنمية الاجتماعية، صلاح الدين العمدة، التزام الوزارة بدعم برامج الطفولة وتعزيز الشراكات المجتمعية والشبابية لتحقيق أهداف حملة «سليمة».

سونا