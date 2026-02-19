والي الشمالية يصدر أمر طوارئ بحظر التعدين التقليدي بجزيرة صاي

أصدر والي الولاية الشمالية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد إبراهيم، الاربعاء، أمر طوارئ رقم (2) لسنة 2026م، قضى بحظر ممارسة نشاط التعدين التقليدي داخل جزيرة صاي بمحلية حلفا.

ونصّ أمر الطوارئ على منع أي جهة من مزاولة أعمال التعدين التقليدي بالجزيرة، كما حظر إدخال المعدات والآليات المستخدمة في هذا النشاط، إلى جانب منع أي جهة منح تصاديق أو تراخيص لممارسة التعدين داخل جزيرة صاي.

ووجّه الأمر بترحيل جميع الآليات والمعدات العاملة في مجال التعدين التقليدي إلى خارج الجزيرة فوراً.