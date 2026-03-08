وزير التحول الرقمي : خطة لتغطية 200 قرية بالجيل الرابع وتقنيات حديثة تدعم توسيع الاتصال الريفي

كشف المهندس أحمد درديري غندور، وزير التحول الرقمي والاتصالات، عن خطة الوزارة لتوسيع تغطية خدمات الجيل الرابع (4G) لتشمل نحو 200 قرية في مختلف ولايات السودان خلال عام 2026، في إطار جهود تعزيز الاتصال الرقمي وتقليص الفجوة الرقمية بين المدن والمناطق الريفية.

وأوضح الوزير أنه خلال مشاركته في مؤتمر Mobile World Congress في برشلونة اطلع على أحدث التقنيات العالمية المصممة لتوسيع التغطية في المناطق النائية، بما في ذلك الأبراج منخفضة التكلفة وسريعة النشر وأنظمة الطاقة البديلة.

وأشار إلى أن هذه الحلول التقنية ستسهم في تسريع تنفيذ مشروع تغطية الـ200 قرية، كما تفتح المجال لتوسيع التغطية مستقبلاً لتشمل مناطق إضافية، بما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويعزز فرص الوصول إلى الخدمات الرقمية للمجتمعات الريفية.

وأكد الوزير أن توسيع البنية التحتية للاتصالات يمثل خطوة أساسية نحو تمكين المواطنين وتحسين جودة الحياة وبناء اقتصاد رقمي أكثر شمولاً في السودان.

سونا