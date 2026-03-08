المدير التنفيذي لمحلية مروي يشهد إنطلاقة فعاليات اليوم العالمي للكلى بمدينة مروي الطبية

شهد المدير التنفيذي لمحلية مروي الأستاذ دفع الله محمد صديق إنطلاقة فعاليات اليوم العالمي للكلى بمدينة مروي الطبية (مستشفي الضمان) تحت شعار: (صحة الكلى للجميع – رعاية الإنسان وحماية الكوكب) .

وحيا المدير التنفيذي للمحلية مجهودات مدينة مروي الطبية والشركاء الداعمين لتنظيم فعالية الإحتفال باليوم العالمي للكلى، داعياً لضرورة تضافر الجهود للإهتمام بشريحة مرضى الكلى والعمل علي توفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.

بجانب أهمية نشر الوعي المجتمعي بطرق الوقاية من أمراض الكلى.

من جهته أوضح المدير العام لمدينة مروي الطبية المكلف أن الإحتفال بفعاليات اليوم العالمي للكلى يأتي في إطار إهتمام مدينة مروي الطبية بترقية وتطوير الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضي عامة ومرضى الكلى بصفة خاصة.

مثمناً مبادرات ومجهودات شركاء مدينة مروي الطبية في ترتيبات فعاليات اليوم العالمي للكلى.

سونا