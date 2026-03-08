حكومة الولاية الشمالية تؤكد اهتمامها بقضايا ومشروعات المرأة

أكد ممثل والي الشمالية مدير عام وزارة البني التحتية والتنمية العمرانية مهندس محمد سيد احمد فقيري اهتمام حكومة الولاية ورعايتها لقضايا وبرامج ومشروعات المرأة وحيا لدي مخاطبته اليوم بدنقلا احتفال الامانة العامة للشئون الاجتماعية ومفوضية العون الانساني بالولاية بدعم من صندوق الامم المتحدة للسكان وتنسيق منظمة رائدات فيد بمناسبة اليوم العالمي للمرأة والذي يصادف الثامن من شهر مارس من كل عام وجاء شعار هذا العام (ثبات / قوة/ تحدي) حيا تضحيات ونضالات المرأة السودانية في المجالات كافة .

واشار إلى ان الاحتفال بهذه المناسبة يعد تكريما وتقديرا لدورها الريادي في المجتمع .

من جانبها اكدت أمينة الشئون الاجتماعية بالشمالية الاستاذة منال مكاوي ابراهيم ان الاحتفال باليوم العالمي للمرأة فرصة لابراز وعكس انجازات المرأة وتسليط الضوء علي حقوقها الشرعية والقانونية.

وجددت العهد بالمضي قدما في تمكين النساء والفتيات اقتصاديا وتعزيز الحقوق وتوفير الخدمات ودعم فرص المشاركة والتمكين الرقمي وسد الفجوة التقنية للمرأة.

وكان قد تحدث في الاحتفال مفوض مفوضية العون الانساني بالشمالية دكتور وائل محمد شريف وممثل صندوق الامم المتحدة للسكان مناسك علم الدين ومدير الادارة العامة للمرأة والاسرة محاسن عبد الحق صابر وممثل منظمة رائدات فيد اعتزاز ادم عبد الله كما تم من خلال الاحتفال تكريم عدد من النساء الرائدات وافتتاح المعرض المصاحب للاحتفال.

سونا