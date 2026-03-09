عضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر يؤكد المضي في حسم التمرد

​أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام، الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، أن القوات المسلحة ماضية بثبات في أداء واجبها الوطني لإنهاء التمرد، وبسط الأمن والاستقرار في كافة ربوع البلاد.

​وأشار سيادته، لدى لقائه بالخرطوم رئيس مجلس الصحوة الثوري الشيخ موسى هلال عبدالله، إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تماسك الصف الداخلي وتعزيز روح المسؤولية الوطنية، مشيداً بالدور الذي يضطلع به الشيخ موسى هلال واسهاماته في دعم الجهود الرامية إلى صون وحدة البلاد وسيادتها.

​إلى ذلك، قدم عضو مجلس السيادة الفريق إبراهيم جابر واجب العزاء في شهداء منطقة مستريحة بولاية شمال دارفور، معرباً عن بالغ تعازيه لأسر الشهداء، وتمنياته بالشفاء العاجل للجرحى والعودة الآمنة للمفقودين.

​من جانبه، جدد رئيس مجلس الصحوة الثوري الشيخ موسى هلال التأكيد على استعداد قوات “مجلس الصحوة الثوري السوداني” للعمل تحت إمرة القوات المسلحة، والمشاركة في العمليات العسكرية الجارية في مختلف المحاور دعماً لمعركة الكرامة، حتى استعادة كامل تراب الوطن.

​كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في البلاد في ظل التحديات الراهنة، علاوة على الترتيبات العسكرية وأهمية التنسيق الميداني، بهدف تعزيز الجهود الوطنية في مواجهة التمرد ومواصلة العمليات الرامية إلى تطهير البلاد من دنسه.

