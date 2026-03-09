حكومة غرب كردفان تشيد بالأدوار الوطنية لجهاز المخابرات العامة بالولاية

أشاد الأمين العام لحكومة ولاية غرب كردفان الوالي بالإنابة الأستاذ إبراهيم يوسف عبدالرحمن، بالدور الوطني الكبير الذي يضطلع به جهاز المخابرات العامة بالولاية في معركة الكرامة، إلى جانب اهتمامه المتواصل بقضايا أسر الشهداء الذين بذلوا أرواحهم فداءً لسيادة الوطن وكرامة شعبه.

جاء ذلك لدى تفقده اليوم بمدينة الأبيض برفقة مديري الجهاز بمحليتي النهود والخوي، وممثل لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية الاستاذ ادم يوسف، عدداً من أسر شهداء الجهاز، إلى جانب أسرة شهيد الإعلام مراسل إذاعة بلادي الأستاذ الحسن فضل المولى الذي اغتالته المليشيا غدراً بمدينة النهود.

وأشار إلى أن دور جهاز المخابرات العامة في معركة الكرامة كان واضحاً في ميادين القتال، إلى جانب دوره الفاعل في عمليات التحييد والاسترجاع من صفوف المليشيا، مؤكداً التزام حكومة الولاية بالوقوف إلى جانب أسر الشهداء وتقديم الدعم اللازم لهم.

من جانبه أوضح مدير جهاز المخابرات العامة بولاية غرب كردفان بالإنابة المقدم أمن محمد عثمان صالح أن هذه الزيارات تأتي في إطار برنامج المسؤولية المجتمعية للجهاز تجاه منسوبيه، وتنفيذاً لتوجيهات المدير العام لجهاز المخابرات العامة الفريق أول أمن أحمد إبراهيم مفضل بالاهتمام بأسر منسوبي الجهاز، خاصة أسر الشهداء.

وجدد تأكيده على استمرار الاهتمام بأسر الشهداء ورعايتهم بالصورة التي تليق بتضحيات من ارتقت أرواحهم شهداء في واجب رد الكرامة.

سونا