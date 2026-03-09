أكد الأستاذ مرتضى إسماعيل البيلي أمين عام حكومة ولاية الجزيرة ممثل الوالي لدى تدشين استئناف استخراج البطاقة الشخصية بمدني صباح اليوم ان استخراج البطاقة الشخصية بعد توقف لاكثر من 3 سنوات جسد التعافي والاستقرار الذي تشهده الولاية ، مشيداً بالخدمات التي ظلت تقدمها الشرطة للمواطنين معلناً دعم ورعاية حكومة الولاية لكل برامج الشرطة وإنشاء مجمع خدمات متكامل للجمهور.

من جانبه أعلن اللواء شرطة عبد الإله علي أحمد مدير شرطة الولاية استمرار جهود شرطة الولاية لإنشاء مجمع خدمات للجمهور لتقديم كافة الخدمات الشرطية.

فيما أعلن العميد شرطة سليمان أبو حمد طاهر مدير إدارة السجل المدني بالولاية استمرار الجهود لإستئناف استخراج البطاقة في كل المحليات، مناشدا المواطنين بالإلتزام بالدورة المستندية.

سونا