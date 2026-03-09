لجنة أمن الخرطوم توجه بتعميم الرقابة الإلكترونية بالكاميرات على الأسواق وتفعيل عمل اقسام شرطة الأسرة والطفل

وجهت لجنة تنسيق شئون أمن محلية الخرطوم خلال اجتماعها اليوم برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير لجان الأسواق والتجار وأصحاب المحال التجارية بالأسواق بتطبيق الرقابة الإلكترونية على المواقع التجارية عبر نشر كاميرات مراقبة بالمحلات في إطار تأمين الأسواق ومكافحة الجريمة.

واهابت اللجنة لجان الأسواق بالجلوس مع ممثلي اقسام الشرطة في دوائر اختصاص الأسواق للتفاكر حول انفاذ التوجيه لضمان حفظ ممتلكات التجار بما يتوافق مع خصوصية كل سوق تجاري.

وعلى صعيد آخر وجهت اللجنة بإتخاذ تدابير أمنية لوقف ظاهرة الحرائق المفتعلة في بعض المناطق بمواقع تجمعات السيارات المهملة والمنهوبة في الميادين تهدف لضبط المتهمين بمرتكبي حوادث الحرائق ومكافحة الظاهرة.

إلى ذلك وجهت اللجنة بضبط عربات الكارو العاملة في نقل الحديد الخردة والحطب وقطوعات الأشجار لمخالفتها امر الطوارئ الولائي الخاص بالحديد الخردة وقرار لجنة أمن المحلية بحظر الاحتطاب.

وعلى صعيد آخر قررت اللجنة تفعيل عمل شرطة حماية الأسرة والطفل والنيابة المتخصصة بالمحلية لمعالجة ظاهرة الجرائم المتعلقة بالقصر موجهة بتعميم اقسام شرطة الأسرة والطفل بجميع اقسام الشرطة العاملة بالمحلية.

إلى ذلك أقرت اللجنة تواصل عمل الاطواف المشتركة طوال ايام الاسبوع مع اجازة خطة تأمين العشرة الأواخر من شهر رمضان وصلاة التهجد عبر ارتكازات ثابتة بالمساجد المستهدفة وقوات جوالة بالطرق.

كما وجهت اللجنة بإتخاذ ترتيبات لازمة لتأمين مواقع الشركات الأجنبية شرق الخرطوم بالتنسيق مع لجنة أمن الولاية.

واطمأنت اللجنة على انسياب سلعة الغاز عبر الوكلاء ومواقع البيع المباشر بالميادين لمعالجة المناطق التي لا يغطيها وكلاء التوزيع.

كما اطمأنت اللجنة على الموقف الأمني بالمحلية في جميع دوائر الاختصاص والتي شهدت هدوء أمني وخلو سجلات البلاغات من الجرائم الخطرة بجميع اقسام الشرطة.

سونا