وزير الدولة بالمالية يترأس الأجتماع الأول للجنة تبني مشروع تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام IPSAS

ترأس المستشار محمد نور عبد الدائم وزير الدولة بوزارة المالية بمجمع الوزارات ببورتسودان – اليوم – الاجتماع الأول للجنة تبني مشروع تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (IPSAS) الذي ينفذه ديوان الحسابات القومي.

وأكد وزير الدولة أن تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام (IPSAS) يأتي ضمن برنامج إصلاح المالية العامة للدولة الذي تنفذه وزارة المالية بهدف تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة، وأشار الى أن تطبيق المعايير الدولية يسهل عملية مقارنة الأداء المالي دولياً، كما يسهم في تحديد قيمة الأصول الثابتة لتحديد الالتزامات المالية المستقبلية كما يمٌكن الدولة من إصدار تقارير مالية ذات موثوقية عالية.

وكشف أن الهدف الإستراتيجي من هذه الخطوة هو الانتقال من محاسبة الصندوق (الاساس النقدي) إلى محاسبة الثروة (أساس الإستحقاق)، واوضح أن المشروع جاء لمواءمة التوجهات الحكومية مع المعايير العالمية لتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

ومن جانبه أوضح الأستاذ الطيب الصادق مدير عام ديوان الحسابات القومي المكلف ورئيس لجنة تبني معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام، أوضح أنه تم تشكيل اللجنة بواسطة وزير الدولة بمشاركة الجهات ذات الصلة منها مجلس تنظيم المحاسبة والمراجعة والأساتذة في الجامعات وديوان الحسابات بالولايات إضافة إلى ممثلين من الهيئات والشركات في كل القطاعات المعنية بالجانب المالي والمحاسبي، مشيراً إلى أهمية تطبيق المعايير الدولية في المحاسبة الذي يسهم في إصدار التقارير المالية ذات الموثوقية العالية في التوقيت المناسب مما يعزز المصداقية والدقة في عرض المعلومات البيانية مما يحسن تصنيف الدولة في المجال المالي ويمُكن من مقارنة الدولة بأي دولة أخرى و يسهل الإئتمان في القروض ويقلل الهدر، إلى جانب تحسين إستخدام الموارد المالية للدولة ويقدم بيانات دقيقة تسهم في تعزيز الخطط الإستراتيجية للدولة، كما أوضح ان تطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام ليست تكلفة بل هي استثمار حقيقي.

وقال ا.د. مصطفى نجم البشاري الأستاذ بجامعة السودان للعلوم والتكتولوجيا إن اللجنة ناقشت الأجندة الأساسية لكيفية تطبيق معايير المحاسبة لمؤسسات الدولة، مبيناً أهمية هذه المعايير بإعتبارها عناصر أساسية للدولة والحكم الرشيد وولاية المالية للمال العام، وإرساء قواعد الشفافية والمساءلة، وكشف أن توحيد القوائم المالية تؤسس لبناء الدولة من الناحية المالية والاقتصادية وتعتبر محورية وأساسية ومهمة في مستقبل الدولة، كما استعرض تاريخ السودان في العمل المالي والنزاهة المالية.

ومن جهته بيّن بروفسير الهادي آدم الأستاذ بجامعة النيلين أهمية اللجنة في تطوير مهنة المحاسبة وتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام والخاص وانها تّشكل أمتداداً لمجلس تنظيم مهنة المحاسبة، و تبرز اهميتها في الحد من الفساد المالي والإداري وترشيد العمل المالي في السودان، إضافة إلى تقويم أداء المؤسسات الحكومية والخاصة بمعايير موضوعية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية، وأشار أن الاجتماع خلُص إلى ضرورة وضع خارطة طريق لكيفية تطبيق هذه المعايير في السودان، ووصف جهود وزير الدولة بالإضافة الحقيقية للاصلاح المالي.

ولخص د.رمضان حسن ممثل مجلس تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة أهم التوصيات التي خرج بها الاجتماع حول تطبيق معايير المحاسبة الدولية (IPSAS) المتمثلة في تذليل التحديات لتطبيق هذا المعيار العالمي الذي يشمل الشفافية وتحسين الأداء المالي والمساءلة والإستخدام الأفضل للموارد بكفاءة واقتصادية عالية للموارد المالية للدولة من أصول وكيفية معرفة أصول الدولة وكيفية معرفة ديون الدولة وخدمات الدين .وأضاف د. رمضان “نعتقد أن حكومة الأمل بدأت في إصلاح حقيقي”

شارك في الاجتماع بروفسير الهادي آدم الأستاذ بجامعة النيلين ، د. رمضان حسن ممثل مجلس تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة ، ا. د. مصطفى نجم البشاري الأستاذ بجامعة السودان للعلوم والتكتولوجيا ، الأستاذ محمد مصطفى الشفيع والأستاذ معتصم صالح عبد الفضيل من ديوان الحسابات القومي.

وشارك اسفيرياً د. محمد حسن ازرق رئيس تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، والأستاذ صلاح ادريس مدير الشئون المالية بقطاع النفط وضمت اللجنة ممثلي الضرائب والجمارك والمراجعة والشركاء العالميين من البنك وصندوق النقد الدوليين وممثل الاتحاد العالمي للمحاسبين والجمعيات الإقليمية الأفريقية للماليين.

سونا