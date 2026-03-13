شاهد.. الفنانة إيمان الشريف تخطف الأضواء بصور مع عمال مطعمها الجديد وتشكر المطرب يوسف البربري “فضلك علينا كتير يا تاج في الراس”

نشرت الفنانة السودانية, الشهيرة إيمان الشريف, صور حديثة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, ظهرت فيها من داخل مطعمها الجديد.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد خطفت المطربة الأضواء بظهورها من “قروب” مطعم “نسام البطانة”, الذي قامت بافتتاحه مؤخراً بالعاصمة السعودية الرياض.

كما قدمت المطرب الشكر لزميلها الفنان يوسف البربري, في تدوينة أخرى, بسبب وقفته معها في افتتاح المطعم بعدما كان حضوراً في حفل الافتتاح.

وكتبت إيمان الشريف, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (يوسف البربري ماعارفه أشكرك كيف ولا اقول شنو انت الكل في الكل وفضلك علينا كتير وتاج في الراس شكرا ياخالي علي حاجات كتيره شديد بتعملها لينا بي كل محبة الدنيا ربنا اديك الصحه والعافيه ودائما سند وضهر لي ولي كل البحبوك.. محبتي يا غالي).

محمد عثمان _ النيلين