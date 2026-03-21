هدى: نفسى البس الحجاب ولكن عندى مسؤوليات تمنعني

كشف المطربة الشعبية هدى أنها تتمنى ارتداء الحجاب، ولكن لن تعمل مرة أخرى بالفن حين ترتديه، كما أنها ترفض دخول ابنتها الفن بسبب صعوبة المجال.

قالت المطربة الشعبية هدى خلال لقائها فى برنامج «كشف حساب» مع الإعلامية إنجى هشام على قناة هى: “أنا نفسى ربنا يهدينى وألبس الحجاب، بس بصراحة فى مسؤوليات كتير ورايا، ومعنديش باب رزق غير الغُنا. الفكرة دى دايمًا بتجيلى، ونفسى أسيب الغُنا من زمان.”

وأضافت: “أنا أصلًا كنت مقررة أتحجب وأنا فى العمرة، وقلت ساعتها لو عملت كده مش هغنى تانى. ولما رجعت فعلًا كنت كارهة الغُنا وكل حاجة، بس مقدرتش أكمّل.”

وتابعت هدى: “أنا لو اتحجبت، مستحيل أغنى تانى، وده اللى مخلّى القرار صعب عليّا شوية”.

