مايا دياب تهنئ الجمهور بعيد الفطر برسالة بين الحزن والأمل
شاركت الفنانة اللبنانية مايا دياب، جمهورها رسالة مؤثرة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، عبرت فيها عن مشاعر مختلطة بين الحزن والأمل.
وقالت مايا فى تدوينتها: «العيد هالسنة غير عن كل سنة، الحرب والظروف الأمنية الكارثية نستنا شو يعنى عيد، أمنية واحدة فقط، الأيام الجاية تكون أحن علينا وعلى أوطاننا».
وأضافت: «بس رغم كل الوجع، بيضل العيد يجى ليهمس بقلوبنا: إنو بعد فى أمل… وإنو بكرا، أكيد، رح يكون أحلى».
وجاءت رسالتها لتعكس الواقع الصعب الذى يعيشه لبنان والعالم العربى بسبب الحروب.
المصري اليوم