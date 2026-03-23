وفاة روبرت مولر المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي

قال مكتب محاماة كان يعمل به ‌رئيس مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي ​السابق روبرت مولر يوم السبت إنه توفي عن عمر ناهز 81 عاما.

كان مولر

معروفا ‌بصرامته، والذي وثق تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية لعام 2016 واتصالاتها بحملة دونالد ترامب، لكنه اختار عدم توجيه تهم جنائية لرئيس لا يزال في المنصب.

ولم تذكر التقارير الإعلامية سبب ​وفاة مولر، وهو ⁠محارب قديم في حرب فيتنام حائز على أوسمة عسكرية ‌وقاد مكتب ​التحقيقات في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 ‌على الولايات المتحدة.

وكانت ‌صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت العام الماضي أن مولر يعاني من مرض باركنسون.

وعبرت شركة ويلمر ‌هيل للمحاماة، التي عمل فيها مولر محاميا حتى تقاعده ​عام 2021، عن حزنها لرحيله. وقالت الشركة في بيان لها اليوم السبت “كان بوب قائدا استثنائيا وموظفا حكوميا متميزا، ​وشخصا يتمتع بأعلى درجات النزاهة”. وتقاعد مولر في 2013 بعد ⁠12 عاما من توليه منصب مدير مكتب التحقيقات الاتحادي، لكن أحد كبار ⁠المسؤولين في وزارة العدل استدعاه ⁠للعودة إلى الخدمة العامة بعد أربع سنوات بصفته مستشارا خاصا لتولي التحقيق في تدخل روسيا في ⁠الانتخابات بعد أن ​أقال ترامب رئيس مكتب التحقيقات الاتحادي آنذاك جيمس ⁠كومي.

