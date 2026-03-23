دنيا بطمة تنسق إطلالتها مع بناتها بلوك متناغم وجذاب – صورة

في أجواء عيد الفطر المليئة بالفرح والاحتفال، اختارت دنيا بطمة أن تطل بأسلوب شرقي أنيق يعكس أصالة القفطان المغربي ولمسات عصرية راقية. ولم تكتفِ بإبراز أناقتها فقط، بل نسّقت إطلالتها مع بناتها بأسلوب متناغم، ما أضفى على ظهورها طابعًا عائليًا دافئًا وجذابًا لفت الأنظار.

قفطان ترابي بلمسات فنية مميزة

ظهرت دنيا بطمة بقفطان باللون الكاميل من تصميم Sofia Haute Couture، تميز بقصته الواسعة التي تعكس الراحة والفخامة في آنٍ واحد. وجاء القفطان مزينًا بعقدة (Bow) عند العنق، أضافت لمسة أنثوية ناعمة إلى التصميم.

أما التفاصيل الفنية، فبرزت من خلال التطريزات باللون الأخضر عند حواف الأكمام، والتي منحت الإطلالة حيوية وأناقة خاصة. ونسّقت مع القفطان حقيبة جلدية باللون الأخضر من علامة Bvlgari، إلى جانب حذاء بأسلوب Peep Toe باللون نفسه، ما خلق تناغمًا لونيًا أنيقًا يعكس ذوقًا رفيعًا في اختيار التفاصيل.

والجدير بالذكر أن القفاطين بالقصات الملفتة هي نقطة ضعف دنيا بطمة، كهذا القفطان المطرز بأسلوب فني الذي ظهرت به في رمضان.

من الناحية الجمالية، جاء اللوك متناغمًا مع روح الإطلالة، حيث اعتمدت دنيا تسريحة شعر ويفي منسدلة أضفت لمسة ناعمة وأنثوية. أما المكياج، فاختارته بدرجات ترابية متناغمة مع لون القفطان، ما عزز من دفء الإطلالة. وركزت بشكل لافت على العيون الدخانية التي منحت نظرتها عمقًا وجاذبية، لتكتمل إطلالتها بأسلوب يجمع بين الأصالة الشرقية والعصرية الراقية.

