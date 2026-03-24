سيرين عبد النور جذّابة بعباءة من “سِحر”

بإطلالة تجمع بين الأناقة الهادئة والفخامة الراقية، تألّقت النجمة اللّبنانية سيرين عبد النور بعباءة مميزة من مجموعة “سِحر” بتوقيع دار خالد ومروان، في تصميم يعكس روح العيد بأسلوب عصري أنيق، ما يجعلها خياراً مثالياً لإطلالات عيد الفطر.

واستوحت مجموعة “سِحر” تفاصيلها من سكون الصحراء وجمال تموّجاتها الرملية، حيث تنعكس شاعرية الطبيعة في تصاميم تنساب بنعومة وتوازن لافت، وهو ما تجسّد بوضوح في إطلالة عبد النور.

تفاصيل رائعة في عباءة سيرين عبد النور

تميّزت العباءة بقصّة فضفاضة تنسدل بانسيابية راقية، مع كاب قصير يغطي الكتفين ويضفي بُعداً درامياً ناعماً على الإطلالة. كما برزت الياقة العالية المرصّعة بالتفاصيل اللامعة، لتشكّل إطاراً أنيقاً للوجه وتمنح التصميم حضوراً ملكياً هادئاً.

وعند الخصر، أضاف الحزام المطرّز بالأحجار اللامعة لمسة فاخرة، ترافقت مع زخارف متناغمة على الصدر، عكست دقة الحِرفية وبراعة التفاصيل التي تميز تصاميم الدار. أما القماش فجاء ناعماً بانسيابية خفيفة، ليمنح الإطلالة حركة راقية وأناقة خالدة.

وتعكس هذه العباءة روح مجموعة “سِحر” التي تحتفي بالمرأة بأسلوب راقٍ وهادئ، حيث تلتقي البساطة مع الفخامة في تصاميم تحمل لمسة عصرية مستوحاة من التراث. إطلالة تجسد الأنوثة الراقية وتُعد خياراً مثالياً لإطلالات العيد، تجمع بين الرقي والبساطة في آنٍ واحد، وتؤكد مجدداً بصمة خالد ومروان في تقديم أزياء تعبّر عن الفخامة المعاصرة بأسلوب متفرّد.

يُذكر أن سيرين عبد النور سبق أن أطلت بعباءة رمضانية أنيقة مرصّعة بحبيبات الشواروفسكي.

