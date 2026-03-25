بينهم مجدي أبو عميرة وتيسير فهمي.. محمد صبحي يكرم عددًا من نجوم الفن بـ«نجوم العصر الذهبي للدراما»

انطلقت فعاليات الدورة الثانية من ملتقى «نجوم العصر الذهبى للدراما» فى مدينة سنبل بحضور الفنان محمد صبحى وعدد كبير من رواد الفن فى مصر.

وخلال الحفل أشاد الفنان محمد صبحى ببعض الأعمال المعاصرة، من بينها مسلسل “صحاب الأرض”، مؤكدا إعجابه بجرأة طرحه، كما أشار الحضور إلى أعمال أخرى لاقت تفاعلا إيجابيا.

وتم تكريم عدد من الفنانين بينهم الكاتب أسامة أنور عكاشة، المخرج محمد فاضل، المخرج إسماعيل عبد الحافظ،

المخرج مجدى أبو عميرة، الفنانة فردوس عبد الحميد، الفنانة فادية عبد الغنى، الفنانة تيسير فهمى، إلى جانب عدد من صناع الفن والإعلام.

وألقى صبحى كلمته خلال العرض، إذ قال: “هناك غائبون.. وهناك مُغيَّبون، وكلاهما بلا تأثير حقيقى، رغم الحضور.”

وخلال ندوته الرئيسية، ناقش صبحى عددا من القضايا الشائكة، فى مقدمتها اختفاء التتر الدرامى.

وأشار إلى أن تقنيات الذكاء الاصطناعى أسهمت فى إفقاده قيمته الفنية، بعدما كان عنصرا أساسيا يحمل روح العمل وهويته.

وأكد أن الفن فى جوهره رسالة، محذرا من تحوله إلى مجرد وسيلة استهلاكية، مشيرا إلى أن الساحة الفنية باتت تعانى من تراجع فى المعنى والهوية.

وأضاف أن الاعتماد على “التريند” كمقياس للنجاح، إلى جانب التركيز على الحياة الشخصية للفنانين، لا يليق بالفن الراقى ولا يعكس قيمته الحقيقية.

