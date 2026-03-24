شاهد بالفيديو.. دكتور حمزة عوض الله يعلق على هزيمة الهلال: (كل قرارات حكم المباراة بما فيها ضربة الجزاء صحيحة والهلال أقصى نفسه بنفسه)

قدم الدكتور, والإعلامي, حمزة عوض الله, تحليل لمباراة الهلال, ونهضة بركان, التي خسرها ممثل السودان, وخرج على إثرها من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد حمل دكتور حمزة, مدرب الهلال, الروماني ريجكامب, مسؤولية خسارة الفريق بإدارته السيئة للمباراة.

وعن القرارات التحكيمية للمباراة أكد حمزة عوض الله, أن قرارات الحكم كانت صحيحة بما فيها ركلة جزاء نهضة بركان, التي أعقبها هدف للهلال قام الحكم بإلغائه.

وذكر الإعلامي, الرياضي بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أنه تواصل مع الخبير التحكيمي شمي المعارف بخيت, الذي أكد له صحة ركلة الجزاء, مؤكداً أن الهلال أقصى نفسه بنفسه.

