القبض على طالب استعرض بسيارته وعطل حركة المرور بالنزهة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة “ملاكى” بآداء حركات إستعراضية وإصطدامه بإحدى السيارات وتعطيله حركة المرور عمداً بمنطقة النزهة بالقاهرة معرضاً حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو “سارية التراخيص” وقائدها (طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة “لا يحمل رخصة قيادة”) ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد اللهو .

تم التحفظ على السيارة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

