وداع ملك أنفيلد .. كيف صنعت الصحف العالمية رواية النهاية لمحمد صلاح؟

لم يكن إعلان رحيل محمد صلاح عن ليفربول مجرد خبر رياضي عابر بل تحول إلى حدث عالمي تصدر عناوين الصحف البريطانية والأوروبية باعتباره نهاية واحدة من أعظم القصص في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

فبعد 9 سنوات من التألق داخل “أنفيلد” قرر النجم المصري إسدال الستار على مسيرته مع “الريدز” ليبدأ فصلًا جديدًا تاركًا خلفه إرثًا يصعب تكراره.

رحيل صلاح لم يقرأ فقط من زاوية الأرقام والبطولات بل من منظور إنساني وعاطفي وتاريخي وهو ما انعكس بوضوح في تغطيات كبرى وسائل الإعلام العالمية التي تعاملت مع القرار بوصفه نهاية “حقبة ذهبية” داخل ليفربول.

سكاي سبورتس: وداع منظم واحترام للجماهير

شبكة سكاي سبورتس سلطت الضوء على طريقة الإعلان مؤكدة أن صلاح تعمد الكشف المبكر عن قراره رغبةً في الشفافية مع جماهير النادي. وأشارت إلى أن الاتفاق بين اللاعب والإدارة جاء بشكل ودي لإنهاء رحلة وصفتها بـ”الرائعة” استمرت 9 سنوات.

كما أبرزت الشبكة أن تركيز اللاعب في الوقت الحالي ينصب على إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة قبل أن يحصل على التكريم الذي يليق بمسيرته لاحقًا.

بي بي سي: قصة ارتباط تتجاوز كرة القدم

أما بي بي سي فقد اختارت زاوية أكثر إنسانية مستندة إلى كلمات صلاح نفسه الذي عبّر عن ارتباطه العميق بالنادي والمدينة.

ونقلت عن النجم المصري قوله إن ليفربول “ليس مجرد نادٍ لكرة القدم بل شغف وتاريخ وروح” في تأكيد على أن العلاقة بين الطرفين تجاوزت حدود المستطيل الأخضر لتصبح تجربة حياتية متكاملة.

ذا جارديان: أرقام تصنع التاريخ

صحيفة ذا جارديان ركزت على الإرث الرقمي والتاريخي لصلاح مشيرة إلى أنه انضم إلى ليفربول عام 2017 مقابل 36.9 مليون جنيه إسترليني قبل أن يتحول إلى أحد أعظم لاعبي النادي عبر العصور.

وأبرزت الصحيفة أرقامه المذهلة وعلى رأسها تسجيل 255 هدفًا في 435 مباراة إلى جانب تتويجه بالحذاء الذهبي 4 مرات وفوزه بعدة بطولات كبرى ما جعله يحتل المركز الثالث في قائمة هدافي النادي التاريخيين.

ESPN : نهاية حقبة وبداية تساؤلات

شبكة ESPN الأمريكية تناولت الخبر من زاوية أوسع معتبرة أن رحيل صلاح يمثل نهاية فصل كامل في تاريخ ليفربول بعد مسيرة وصفتها بـ”اللامعة”.

وأكدت الشبكة أن القرار جاء بعد اتفاق مشترك مع رغبة اللاعب في الإعلان المبكر لتجنب الجدل مشيرة إلى أن الأنظار ستتجه الآن نحو وجهته المقبلة.

TalkSPORT : خلافات عجلت بالرحيل؟

إذاعة TalkSPORT البريطانية ذهبت إلى ما هو أبعد حيث ربطت بين قرار الرحيل وبعض التوترات التي شهدها الموسم خاصة الخلاف العلني مع المدرب آرني سلوت.

وأشارت إلى أن تلك الخلافات ربما ساهمت في تسريع القرار رغم محاولات احتواء الموقف لاحقًا مؤكدة أن رحيل صلاح سيكون في صفقة انتقال حر بعد إنهاء العقد بالتراضي.

الصحافة الإسبانية: نهاية حقبة ذهبية

من جانبها تعاملت الصحف الإسبانية مع الخبر باعتباره نهاية مرحلة تاريخية. صحيفة آس وصفت القرار بأنه “إعلان رسمي لنهاية حقبة ذهبية” مشيرة إلى أن صلاح سيغادر رغم ارتباطه بعقد ممتد حتى 2027.

فيما ركزت سبورت الكتالونية على الفيديو الذي نشره اللاعب معتبرة أنه يعكس علاقة خاصة مع الجماهير بينما اكتفت موندو ديبورتيفو بعنوان مباشر: “صلاح يعلن رحيله” مع التأكيد على شفافية الخطوة.

