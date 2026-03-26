توقيف نجمة شهيرة بسبب تجارة وحيازة المخدرات

تصدرت الفنانة التركية هاندا أرتشيل التريند بعد تداول تقارير إعلامية تحدثت عن صدور قرار بتوقيفها ضمن تحقيقات موسعة تتعلق بقضايا مواد مخدرة، شملت عددًا من الأسماء المعروفة في الأوساط الفنية والرياضية.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام تركية، فإن النيابة العامة في إسطنبول أصدرت مذكرات توقيف بحق مجموعة من الشخصيات العامة، في إطار حملة أمنية منظمة تستهدف ملاحقة المتورطين في حيازة أو ترويج المواد المخدرة.

تفاصيل واقعة هاندا أرتشيل

وجاء اسم هاندا أرتشيل ضمن القائمة، الأمر الذي أثار صدمة كبيرة لدى جمهورها ومتابعيها.

وأوضحت هاندا أرتشيل أنها كانت خارج البلاد منذ قرابة شهر، بسبب ارتباطها بفترة دراسية، مؤكدة أنها لم تتلق أي إخطار رسمي مباشر، وأنها علمت بقرار التوقيف من خلال وسائل الإعلام فقط. وشددت على احترامها الكامل للقانون، معلنة عزمها العودة إلى تركيا خلال الفترة المقبلة لتقديم إفادتها أمام الجهات المختصة وكشف حقيقة ما جرى.

وأكدت هاندا أرتشيل ثقتها في القضاء التركي، معربة عن إيمانها بأن العدالة ستأخذ مجراها، وأن الحقيقة ستظهر قريبًا، بعيدًا عن التكهنات التي صاحبت انتشار الأنباء. كما أعربت عن حبها لبلدها واعتزازها بمؤسساته، مشيرة إلى أنها حريصة على توضيح موقفها بشكل رسمي وواضح.

وضمت القائمة المتداولة في وسائل الإعلام عددًا من الأسماء البارزة، من بينهم رجل الأعمال هاكان صبانجي، وبراك إلماس، وديدام سويدان، وكريم صبانجي، وغوزيدة دوران، إضافة إلى فكرت أورمان.

ووفقًا للتقارير، فإن الاتهامات المنسوبة إليهم تتنوع بين تصنيع وتجارة المواد المخدرة، وتسهيل استخدامها عبر توفير أماكن أو تجهيزات معينة، إلى جانب حيازة مواد منبهة بقصد التعاطي، واتهامات أخرى تتعلق بعرقلة سير التحقيقات، إلا أن التحقيقات لا تزال جارية، ولم تصدر حتى الآن أحكام قضائية نهائية بحق أي من الأسماء المذكورة.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن تنفيذ قرار التوقيف بحق هاندا أرتشيل لم يتم حتى الآن بسبب وجودها خارج تركيا وقت صدوره، على أن يتم استكمال الإجراءات القانونية فور عودتها. وبين تضارب الأخبار وتفاعل الجمهور، تبقى الأنظار متجهة نحو ما ستسفر عنه التحقيقات خلال الأيام المقبلة، في انتظار كلمة الفصل من القضاء التركي.

